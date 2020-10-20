阿塞拜疆和亚美尼亚均不排除在莫斯科就纳卡冲突举行谈判的可能性

哈通社/莫斯科/10月20日 – 据俄罗斯塔斯社报道，阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬均表示，愿意在莫斯科就纳戈尔诺 - 卡拉巴赫问题举行对话。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在接受塔斯社的专访时指出，巴库方面愿意在莫斯科与亚美尼亚开展对话。

«无论何时，我们都愿意为停止冲突，在莫斯科亦或者其他地点举行对话。»阿利耶夫说。

阿塞拜疆总统强调，阿方愿意在巴库同«任何对话渠道»进行接触。

阿利耶夫还表示，俄罗斯总统普京和政府总理梅德韦杰夫此前曾多次组织过亚美尼亚和阿塞拜疆领导人之间的三方会谈。«但在亚美尼亚的权力被移交给‘索罗斯’之后，这样的对话就停滞了。»他说。

根据俄罗斯媒体10月16日的报道，阿塞拜疆总统阿利耶夫说亚美尼亚总理帕希尼扬是美国亿万富翁和慈善家乔治·索罗斯的产物。

亚美尼亚政府总理尼科尔·帕希尼扬在接受塔斯社记者采访时表示，亚美尼亚一贯坚持以和平手段解决纳卡地区问题。

«遗憾的是，阿塞拜疆方面看法不同。»他说，«我愿意为了解决这一冲突，前往莫斯科，开展对话和交流。»

他还表示，如果另一方拒绝对话，亚美尼亚将为了保卫人民和纳卡同胞战斗到底。

«我认为，这也是每一个亚美尼亚人的坚定立场。» 帕希尼扬对塔斯社记者说。

【编译：木合塔尔·木拉提】