哈萨克斯坦将从明日起减少飞往土耳其、阿联酋和乌克兰等国家的国际航班

哈通社/努尔苏丹/10月20日--阿斯坦航空公司（Air Astana）将从明日起执行秋冬调整版航行计划。

2020年10月21日起，根据哈萨克斯坦卫生部的工作指示，阿斯塔纳航空公司将减少飞往土耳其、阿联酋、乌克兰和德国之间的国际航班班次。

减少国际航班工作指示框架下，飞往伊斯坦布尔的国际航班次数每周从16班减少至12班，飞往迪拜的航班次数从12班减少至8班，飞往基辅的航班从3班减少至1班，飞往法兰克福的航班次数从6班减少至4班。

据了解，阿斯坦航空公司的国内秋冬航班计划将不受影响。

阿斯塔纳航空公司总裁彼得·福斯特表示，支持世界各国政府为防止疫情的进一步传播所做的努力。

“旅行、旅游业和娱乐业是全球经济活动和创造就业机会的强大动力。 这些行业将于2021年初得到全面恢复非常重要，否则对国民经济和人民的生活，以及对社会的后果都将非常严重。在这方面，根据国际航空运输协会和亚太航空（AAPA）的协议，对国际航班旅客进行COVID-19检测至关重要。 ” 他说。

根据早前报道，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明19日主持召开新冠疫情防控跨部门联合委员会在线会议。根据会议结果，哈萨克斯坦将继续加强入境防疫管控。

【编译：阿依波塔