报告：六分之一的儿童生活在极端贫困中

哈通社/日内瓦/10月20日 —— 据联合国新闻处消息,世界银行和联合国儿童基金会20日发布的一项新的分析报告指出,在新冠大流行之前,估计每6名儿童中就有1名——相当于全球有3.56亿名儿童生活在极端贫困中,而且这种情况注定将显著恶化。

《全球收入贫困儿童估计: 最新数据》(Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update )指出,社会安全网有限的撒哈拉以南非洲地区,有三分之二的儿童生活在平均每人每天1.90美元或更少的家庭中,这一指标是衡量极端贫困的国际标准。南亚占这些儿童的近五分之一。

分析显示,2013年至2017年间,生活在极端贫困中的儿童人数减少了2900万。然而,儿童基金会和世界银行警告说,近年来取得的任何进展都进展缓慢,分布不均,且新冠大流行造成的经济影响将使其面临发生逆转的风险。

报告表示,虽然儿童约占全球人口的三分之一,但大约一半的极端贫困人口是儿童。儿童陷入极端贫困的可能性是成人的两倍多。最年幼的孩子境况最差——发展中国家5岁以下儿童中有近20%生活在极端贫困的家庭中。

报告指出,儿童的极端贫困没有成年人下降得多;与2013年相比,2017年儿童在全球贫困人口中的占比有所增加。除撒哈拉以南非洲以外,世界所有区域的儿童极端贫困程度都有不同程度的下降,但撒哈拉以南非洲每天靠1.90美元挣扎求生的儿童绝对人数却增加了6400万,从2013年的1.7亿增加到2017年的2.34亿。

分析报告称,儿童贫困在脆弱和受冲突影响的国家更为普遍,这些国家超过40%的儿童生活在极端贫困的家庭中,而在其他国家,这一比例接近15%。分析还指出,70%以上的极端贫困儿童生活在户主从事农业劳动的家庭中。

报告指出,当前的新冠危机将继续对儿童、妇女和女孩造成不成比例的影响,有可能使来之不易的性别平等成果发生逆转。报告认为,社会保护措施在缓解穷人和弱势群体的应对机制方面发挥着至关重要的作用,无论是在新冠紧急应对措施中,还是在较长期的复苏中。

世界银行和儿童基金会的分析数据表明,大多数国家通过扩大社会保护方案,特别是现金转移来应对危机。现金转移为人力资本的长期投资提供了一个平台。特别是当与其他儿童发展措施相结合,并与高质量的社会服务相结合时,现金转移已被证明能够解决收入和多维贫穷问题,并可改善儿童的健康、营养、认知和非认知结果。

然而报告指出,许多应对措施都是短期的,不足以应对复苏的规模和预期的长期性质。政府比以往任何时候都更有必要扩大和调整其社会保护制度和方案,以应对未来的冲击。这包括财政可持续性创新、加强法律和体制框架、保护人力资本、扩大儿童和家庭长期福利以及投资于关爱家庭的政策,如带薪育儿假和人人享有优质儿童保育。