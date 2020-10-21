尼格马图林就马吉利斯选举发表声明

哈通社/努尔苏丹/10月21日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林21日就马吉利斯例行选举发表声明。

尼格马图林表示，托卡耶夫总统今日签署了关于举行马吉利斯议员例行选举的总统令。当然，议会选举对国家和民众来说都是非常重要的政治活动。

在这方面，议长指出，哈萨克斯坦独立以来，在议会和总统选举中，哈萨克斯坦人一直表现出很高的政治素质。

“因为议会选举是国内所有政党展示其独特方案并赢得人民信任的绝好机会。 因此，我们希望即将举行的选举将为加强民主、社会合作和国家发展提供新的动力。 ” 他说。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日签署总统令，确定哈议会下院例行选举的举行日期为2021年1月10日。总统随后发表了告国民书，呼吁全国选民积极参与议会选举。

托卡耶夫总统在呼吁书中表示，根据宪法规定的期限，马吉利斯议员例行选举将于2021年1月10日举行。他指出，所有政党都有足够的时间为竞选活动做准备，同时中央选举委员会和总检察长办公室将以合法、透明和公平的方式监督选举。

【编译：阿依波塔】