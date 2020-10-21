托卡耶夫总统与雪佛兰公司董事长举行会谈

哈通社/努尔苏丹/10月21日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在线会见雪佛龙公司董事长兼首席执行官迈克尔·沃思。

在线会谈期间，双方就雪佛龙公司与哈萨克斯坦之间的合作前景，在COVID-19大流行背景下落实碳氢化合物领域多个项目，以及世界能源市场情况进行了讨论。

托卡耶夫总统对哈萨克斯坦与雪佛兰公司之间的合作及其对哈萨克斯坦经济发展作出的贡献予以了高度评价。

总统表示，雪佛龙公司是​​哈萨克斯坦能源市场上非常活跃的合作伙伴，是在田吉兹和卡拉恰甘纳克油田油气领域实施重大项目的可靠合作伙伴。冠状病毒的大流行对石油和天然气行业产生了负面影响，破坏了石油供求之间的平衡，并降低了其价格。

托卡耶夫总统指出， 2022年前及时启动田吉兹油田扩大产能方面的项目对哈萨克斯坦至关重要，并表示，雪佛兰公司积极推进各项工作，提前完成了一系列目标任务。

会谈期间，双方还就冠状病毒的大流行问题进行了讨论。托卡耶夫总统就田吉兹雪佛兰公司在疫情防控工作方面提供的高度协调表示了感谢。同时，还就雪佛兰公司向哈萨克斯坦卫生部提供的价值2000万美元人道主义援助物资，以及为建造200张床位传染病医院提供的资金支持向迈克尔·沃思表示了感谢。

此外，总统还强调指出了在田吉兹项目实施中确保哈萨克斯坦份额的重要性。 在这方面，他建议在联合投资项目实施中建立地方股权基金。

谈到卡拉恰甘纳克油田的发展时，托卡耶夫总统指出，要确保该项目的及时执行，并将石油产量保持在每年1000-1100万吨。

迈克尔·沃思回忆起于2019年在纽约与托卡耶夫总统进行的会谈，并感谢举行本次会谈。

他表示，高度重视与哈萨克斯坦之间的多方面合作。 哈萨克斯坦对雪佛兰公司来说是一个特别的国家，也是公司工作中非常重要的方向。

“因此，我们打算继续在哈萨克斯坦的能源领域，特别是在田吉兹和卡拉恰甘纳克油田保持合作。 哈萨克斯坦是一个拥有丰富石油和天然气资源的美丽国家，我们很高兴成为贵国在执行各类项目方面的可靠合作伙伴。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】