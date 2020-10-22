托卡耶夫：哈国系统性支持女性参与治国

哈通社/努尔苏丹/10月22日 – 哈萨克斯坦总统托卡耶夫21日在国家社会信任会议第四次会议上表示，多年来，哈国一直致力于通过系统的措施，提升女性在国家管理中的参与程度。

总统在会上表示，国家社会信任会议框架下，已经实施了许多有效的工作。该机构的良好运行，将推动人民与政府之间的良性沟通，使各种有效的建议和方案能够更加便捷获得采纳和落实，为社会和谐和繁荣发展奠定基础、创造条件。

他强调指出，会议成员们的各项提议和想法，他都已逐一过目和了解。托卡耶夫总统特别提及了今年根据国家社会信任会议的提议，在选举法中纳入的新变化。

总统表示，根据新的修订案，政党参选名单中女性和青年人群的数量不得低于30%的比例。

«我们一直在系统地支持妇女，鼓励她们积极参与国家治理。»托卡耶夫总统说道。

总统还表示，根据最新的统计，哈萨克斯坦国家公务员体系中55%为女性，议会和地方议会中女性议员的比例已经达到了22%，司法系统中47%的法官由女性担任。此外，今年我国还出现了首位女性州长。

托卡耶夫总统指出，在所有后苏联空间国家当中，哈萨克斯坦在女性从政、从商积极性和比例方面，都处于前列。

值得一提的是，托卡耶夫总统在今天的会议上提议，国有企业管理层中女性的比例应不低于30%。

【编译：木合塔尔·木拉提】