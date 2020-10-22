“祖国之光”党第一副主席出席上合组织政党论坛

哈通社/努尔苏丹/10月22日 —— “祖国之光”党第一副主席包尔詹·拜别克22日出席了上海合作组织+国际政党论坛。

会议以视频连线方式举行。除上合组织成员国外，独联体和金砖国家政党代表出席了会议。

会议就调节各国执政党在抗击新冠疫情、疫情后时期社会经济恢复和保障网络安全领域相互行动问题进行了讨论。

“祖国之光”党第一副主席拜别克表示，当前全球各国正面临着新冠疫情带来的严重后果。他强调，当前的全球经济增速放缓，贸易量明显减少，区域政治继续复杂化。因此，合作伙伴国家执政党之间的相互行动至关重要。

上合组织在欧亚大陆市场的发展和安全保障领域发挥重要作用。

“系统性的改革和积极参与一体化项目，以及加深合作伙伴国家之间的经贸合作对哈萨克斯坦经济发展带来有利影响。”拜别克说。

他同时还指出，哈萨克斯坦在经济领域取得有效成果以外，正在开展有效的政治改革。

“根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦政党注册程序有所简化，并在法律引入政治反对派概念。参选和参政女性数量不断增加。在落实首任总统纳扎尔巴耶夫的5项制度改革框架下，我国选举体系完成了彻底转型。2021年1月份举行的议会下院选举将按照新的选举体系进行，而我党今年首次成功进行了党内初选活动。”拜别克说。.

据悉，为期2天的会议预计将通过进一步加强各政党合作关系的最终文件。

【编译：小穆】