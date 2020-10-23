哈国拟增加对上合组织国家肉、奶制品出口

哈通社/努尔苏丹/10月23日 -- 哈萨克斯坦今年不仅实现了农业产量的增产，还计划加大对伙伴国家市场航的农产品出口，特别是面向上合组织成员国。

据哈萨克斯坦农业部消息，农业部部长萨帕尔汗·奥马洛夫日前在出席上海合作组织（上合组织）成员国农业部长第五次会议时宣布，尽管发生了大流行病， 但哈萨克斯坦政府设法减少了疫情对本国农业发展的影响。

由于采取了及时的扶持措施，加上9个月来对农民的财政援助出现了多方面的增长，全哈农业生产增长了5%。这使得哈萨克斯坦在满足本国市场需求的同时，向邻国居民提供稳定的食品成为可能。

农业部有关负责人表示，在检疫措施实施期间，上合组织成员国市场食品出口额达13亿美元，与去年持平。

在讨论了热点问题后，会议通过了2010年6月11日在塔什干签署的《上海合作组织成员国政府农业合作协定》的2021-2025年行动计划。根据该文件，双方将在多个有希望的领域发展农业领域的互动，包括扩大农产品和粮食贸易，吸引对农产工业联合体的投资，确保粮食安全，开展联合研究和学术交流，引进农业创新，启动展会活动。哈萨克斯坦已为向中国出口食品的企业制定了出口事项的说明。

此外，代表团团长还批准了2018年10月12日在杜尚别签署的《上海合作组织粮食安全合作计划实施方案》。根据《规划》，计划制定上合组织成员国在粮食安全问题上的共同方针，建立粮食安全领域信息交流机制，就此议题开展包括经验交流和高级培训在内的联合活动。

参会各方均表示，支持中方建立上海合作组织农业技术交流培训示范基地的倡议。

根据新闻中心消息，这次会议以视频会议方式举行，印度、中国、巴基斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国有关部门负责人，上海合作组织副秘书长、联合国粮农组织副总干事、欧洲和中亚地区代表等也出席了会议。

【编辑：木合塔尔·木拉提】