政府总理同欧盟成员国外交使团代表举行会议

哈通社/努尔苏丹/10月23日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在发展投资合作对话平台的框架下，与欧盟成员国外交使团代表举行了例行会议。

政府总理谈到了哈萨克斯坦在全球经济危机和大流行的背景下为确保经济的进一步发展而采取的措施。

总理表示，已制定哈萨克斯坦至2025年的战略发展计划，其中提出了一些措施，以增加制造业和农业中具有高附加值的出口导向型产业，加快数字化，加强医疗保健系统，提高基础设施的质量和可用性等。

会议期间，马明呼吁欧盟成员国外交使团进一步进行公开和积极的对话，以促进哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易、经济和投资合作。

欧盟驻哈大使斯文-奥洛夫•卡尔森、德国驻哈大使蒂罗•克雷恩尔、荷兰驻哈大使安德烈·卡斯滕斯在会议上发言时指出，哈萨克斯坦政府采取了一系列反危机措施，并且哈萨克斯坦经济稳定。

双方讨论了哈萨克斯坦与欧盟在经济复苏方面的合作。会议上还探讨了卫生保健方面的合作、“绿色经济”的发展、应对气候变化、在农工综合体、制造业、交通运输、能源、基础设施建设等领域实施联合投资项目等问题。

会议上还特别提到了今年3月生效的哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作的协定。该协定涉及贸易、投资、基础设施发展、创新、文化、体育和旅游等29个领域的合作。

哈萨克斯坦政府成员、阿塔梅肯企业家协会主席、哈萨克投资（Kazakh Invest）股份公司董事长、巴伊铁列克投资基金董事长、国家农业控股公司（Kazagro）董事长、欧盟驻哈大使、德国、荷兰、比利时、罗马尼亚、爱沙尼亚、波兰、瑞典、意大利、斯洛伐克、西班牙、立陶宛、克罗地亚、捷克共和国、希腊、保加利亚、芬兰、匈牙利、法国、葡萄牙、奥地利、拉脱维亚等国大使出席了会议。

欧盟是哈萨克斯坦的主要投资者和最大的贸易伙伴之一。今年前8个月，双方贸易额达到155亿美元。

【编译：阿拉依】



