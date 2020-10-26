与哈国建立直航航线的各国新冠核酸检测价格知多少

哈通社/努尔苏丹/10月26日 – 目前已知检测价格最贵的是英国伦敦——约14万坚戈，最便宜的则是吉尔吉斯比什凯克——9000坚戈。

今年10月，哈萨克斯坦将用于检测新冠病毒感染与否的聚合酶链式反应（PCR）测试坚戈下调至8000坚戈，下降幅度达到了1.5倍有余。

该项检测在3月份一开始实施时曾一度高达近2万坚戈/人。

哈卫生部表示，春季PCR检测价格较高，主要与耗材成本等因素有关。而在进入秋季以后，供应链条已经完善，成本得到了有效的控制，同时公众也对大流行疾病的预防有了完整的认知，因此没有了初期的大量测试需求，价格得以下调到更低廉的区间。

目前，所有乘坐国际航班入境哈萨克斯坦的旅客，都必须提供PCR检测报告证明其未感染新冠病毒，方可被允许入境。根据规定，乘客持有的PCR检测报告必须为入境前72小时内进行的测试结果。

若其他国家公民未携带相关检测报告，则航空公司在起飞前有可能拒绝旅客登机，抵达哈国后也会被拒绝入境。而对哈萨克斯坦公民而言，无检测报告者在入境后将被隔离，并接受检测。

哈萨克斯坦目前已经与全球11个国家之间，开通了直航航线。

以下是各国PCR检测报告的费用及其他信息

这些国家均可提供PCR检测服务，并且，部分国家对持有国际航班机票的乘客，还会在检测费用方面予以优惠。相关检测服务提供机构的地址信息，可以在哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司的官网上查询。

俄罗斯

莫斯科的PCR检测费用为2300卢布，约合12913坚戈。检测结果会在24~72小时内给出，以俄文和英文出具的报告会寄送至被测者的电子信箱当中，也会提供纸面检测结果。

吉尔吉斯

比什凯克的PCR检测报告价格为1700~2390索姆，约合9022~12684坚戈。结果会在24~48小时内给出，使用俄文、英文和吉尔吉斯文出具的报告可从检测机构的官网下载，也可从机构获取纸质报告文件。

乌兹别克

塔什干的PCR检测价格为22~30美元，约合9414~12838坚戈。检测结果可在24小时内领取，报告会以俄文、英文和乌兹别克文出具。

乌克兰

基辅的PCR检测价格为950格里夫纳，约合14366坚戈。检测结果可在12~24小时内获得。基辅国际机场也提供这一服务，价格约为45欧元，折合22844坚戈，8小时内即可出具报告（俄文、乌克兰文和英文）。

土耳其

伊斯坦布尔的PCR检测价格为250~400里拉，约合1332坚戈~21491坚戈。24小时内即可获取结果。

伊斯坦布尔国际机场的检测价格是250里拉，四小时内即可获取；而安塔利亚的价格是180里拉，约合9671坚戈，24小时内出具。报告均只提供英文。

韩国

首尔市区内或国际机场的价格在100~200美元之间，约合42792~85585坚戈，12~48小时内可以获取结果，报告用英文出具。

埃及

在沙姆沙伊赫的PCR检测报告价格为180埃及磅，约合45768坚戈，48小时内可以获得检测结果（英文），仅提供纸质报告。

阿联酋

在迪拜、沙迦、阿布扎比、艾因、阿治曼、拉海玛等城市均可进行测试，价格150迪拉姆，约合17475坚戈，24~48小时内即可获取（仅英文）。

英国

伦敦和曼彻斯特的价格均为250英镑，约合139567坚戈（各国中最贵的PCR检测价格），48小时内可获取。

德国

可在法兰克福、杜塞尔多夫和慕尼黑机场接受检测，12~24小时内获取结果的测试价格59欧元，6小时内出具结果的检测则需要139欧元，也就是折合坚戈分别为29951坚戈和70562坚戈。

值得一提的是，该国的检测需要通过网络进行预约，检测报告以英文方式出具。

荷兰

在阿姆斯特丹，通过预约方式进行的检测报告价格为145欧元，也就是约73608坚戈，23~32小时内即可获取（英文报告）。

【编译：木合塔尔·木拉提】