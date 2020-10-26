哈萨克斯坦政府总理会见土耳其国防部长

哈通社/努尔苏丹/10月26日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明26日会见土耳其国防部长胡鲁西·阿卡尔。

会谈中，政府总理盛赞哈萨克斯坦和土耳其之间的高度合作，并表示两国领导人之间建立的友好关系在扩大双边合作中起着重要作用。除了以双边形式进行的建设性对话之外，两国在联合国、伊斯兰合作组织、欧安组织和亚洲信任会议框架下的实际合作也正在成功发展。

土耳其是哈萨克斯坦前10个主要贸易伙伴国家之一。2019年，哈萨克斯坦与土耳其的双边贸易额超过30亿美元。2020年前8个月，两国双边贸易额比去年同期增长1.4%，达21亿美元。自哈萨克斯坦独立以来，土耳其对哈萨克斯坦的直接投资超过37亿美元。

会见期间，双方讨论了两国在军事教育和军工综合体领域的合作现状和前景，包括土耳其公司在哈萨克斯坦国防工业中一些投资项目的实施。

哈萨克斯坦国防部长耶尔梅克巴耶夫和哈萨克斯坦工业和基础设施发展部长阿塔姆库洛夫出席了会议。

根据早前报道，哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫会见了土耳其国防部长胡鲁西·阿卡尔。

【编译：阿拉依】



