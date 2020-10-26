意大利采取新措施进一步加强疫情防控

哈通社/罗马/10月26日 —— 据新华社报道，意大利总理孔特25日宣布，意大利政府将采取一系列新措施，进一步加强新冠疫情防控。

孔特当天在记者会上表示，自26日零时起至11月24日，意大利将禁止酒吧、咖啡馆、餐厅、冰淇淋店等每天18时后继续营业；将对75%的高中生实行网上教学；关闭电影院、音乐厅、健身房、游泳馆等，暂停除国家联赛以外的所有接触性运动；暂停举办各种会议、展销会以及婚礼和葬礼等；博物馆可照常开放。

孔特说，政府将在公共管理部门推行远程办公，“强烈建议”私营部门也这样做。他还建议民众待在家里，只在有工作或健康需要时才外出。

意大利新冠疫情近期反弹较为严重。根据意卫生部25日公布的数字，该国当日新增确诊病例超过2万例，累计确诊525782例；新增死亡病例128例，累计死亡37338例；现有病例222241例。

本月7日，意大利政府出台新措施，再次加强疫情防控，并将国家紧急状态延长至2021年1月31日。意大利首次宣布的国家紧急状态于今年1月31日生效，为期6个月，先前已延长至本月15日。