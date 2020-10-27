能源部长视察奇姆肯特炼油厂

哈通社/奇姆肯特/10月27日--据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫和奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫视察了哈萨克斯坦石油制品公司（TOO PetroKazakhstan Oil Products）位于奇姆肯特市的炼油厂。

奇姆肯特炼油厂建于1985年，是哈萨克斯坦最新的一座炼油厂。该厂生产的石油产品总量占哈萨克斯坦三座炼油厂目前生产总量的30％。奇姆肯特炼油厂的年生产量为600万吨。

在访问期间，能源部长和奇姆肯特市长了解了炼油厂现代化项目的实施结果。为了有效管理新建的技术部门，奇姆肯特炼油厂的员工在哈萨克斯坦和国外的石油企业中接受了培训，学习新的专业知识。该厂创造了445个新的工作岗位，总共有4800人参与了施工工程。

现代化项目将工厂的生产复杂性提升到一个新的水平，使奇姆肯特炼油厂成为一个具有竞争力的现代化企业，不仅符合所有标准，而且还符合新的国际质量管理体系。

此外，能源部长和奇姆肯特市长还会见了炼油厂的员工。访问结束后，能源部长就实施计划以及进一步提高所有炼油厂的效率下达了许多指示。

2020年前9个月，哈萨克斯坦的炼油总量为1150万吨。

【编译：阿拉依】







