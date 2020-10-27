政府总理出席哈萨克斯坦-美国商业委员会在线启动仪式

哈通社/努尔苏丹/10月27日--据总理府官网新闻消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和美国商务部长威尔伯·罗斯27日出席以在线形式举行的哈萨克斯坦-美国商业委员会启动仪式。

启动仪式期间发表讲话的政府总理指出，美国是哈萨克斯坦最大的经济、贸易和投资伙伴之一。 哈萨克斯坦独立以来，美国对哈萨克斯坦的直接投资超过530亿美元，占外国投资总额的15％。

在哈萨克斯坦的大多数美国公司从事工程、化学、建筑、IT和农业、采矿和冶金，以及石油和天然气领域的工作。

马明表示，全球市场正在面临的危机形势之下，哈萨克斯坦政府有意通过吸引美国产业进一步推进哈萨克斯坦经济复苏计划。

他指出，通过经济实体部门的稳定发展，哈萨克斯坦经济变得更具竞争力。穆迪(Moody’s)、惠誉(Fitch Ratings)和标普等国际评级机构对哈萨克斯坦国民经济的稳定性作出了评估，并肯定了政府采取的反危机措施的有效性。

同时，政府总理介绍了哈萨克斯坦至2025年的战略发展计划，吸引外资方面的针对性方法和进一步优化投资环境措施。

“吸引投资对于我们的新经济模式非常重要。 新措施将使哈萨克斯坦的投资环境适应世界上最具竞争力的经济体。 ” 他说。

美国商务部长威尔伯·罗斯、美国商会会长托马斯·多纳休、佛龙公司首席执行官迈克尔沃思指出，随着哈萨克斯坦-美国商业委员会的成立，两国间的投资合作将达到新水平。同时，还谈到了哈萨克斯坦经济的稳定对美国企业的吸引力。

此外，还有美国雪佛兰、壳牌、摩根大通集团、Facebook、谷歌、普林斯顿医疗联盟等领先企业的100多名代表和哈萨克斯坦政府工作人员、萨穆鲁克-卡泽纳国家基金领导人、哈萨克斯坦驻美国大使和美国驻哈萨克斯坦大使参加会议。

哈萨克斯坦-美国商业委员会的使命是通过扩大美国商会的平台，进一步深化两国之间的经济关系，雪佛龙公司首席执行官迈克尔沃思出任委员会主席。

【编译：阿依波塔】