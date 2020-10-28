哈通社/努尔苏丹/10月28日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日接见“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫。

会谈期间，叶西莫夫就今年前9个月的工作情况做出了汇报。今年国家基金将向政府上缴1200亿坚戈股息，这是2017年上缴股息的10倍。同时，公司集团在能源、石油和天然气、铀、电信、邮政和其他行业的所有企业都保持了持续稳定运转，没有出现裁员和推迟工资情况。

叶西莫夫表示，国家基金正在落实总统就通过采购系统支持国家经济下达的相关工作指示。根据今年9个月的数据，采购的本地产品份额为66％。 1.7万个企业实体参与到了国家基金的采购计划。自2020年初以来，公司集团已与一共雇佣2.8万人的国内企业签订了价值2.4万亿坚戈的 1.2万份订单。根据计划，将为国家预算上缴1700亿坚戈的税金。

同时，他还提出了将基金转换为投资控股概念。

叶西莫夫向总统讲述了将基金转换为投资控股的优势。他表示，这将使投资组合资产的地域和行业多样化，增加国际投资收益，通过股息增加预算收入。

根据国家总统在国情咨文中下达的工作指示，国家基金将继续推进资产私有化方案。 同时，该基金保留对大型战略公司51％或以上股份的控制权，以确保公共利益和私人利益之间的平衡。

【编译：阿依波塔】