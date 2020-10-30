托卡耶夫总统在北部经济合作论坛上发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/10月30日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在北部经济合作2020国际论坛上发表了视频讲话。主题为《后COVID-19疫情时期全球变化与北部经济合作前景》的国际论坛今天在韩国首都首尔市举行。

托卡耶夫总统高度评价了由韩国总统文在寅提出的、在最近三年间被有效证明自身可行性的《新北方政策》战略，强调将支持韩国领导人关于繁荣、相互联系和稳定的欧亚大陆的构想。

托卡耶夫总统指出，在新冠疫情肆虐的当下，政治和经济领域的积极协作精神具有重要的意义。

托卡耶夫总统在讲话中进一步指出，哈萨克斯坦与韩国之间的战略合作基于共同的价值观、紧密的相互联系和相互支持。他还强调称，生活在哈萨克斯坦的十多万朝鲜族同胞，为两国之间的友好往来作出了重要的贡献。

«韩国在哈萨克斯坦的投资超过了70亿美元。即便在全球充满危机的当下，两国间的贸易额也实现了增长。哈萨克斯坦的GDP相当于中亚全部五个国家总额的70%，而韩国是位居前十位的投资来源国，双方在进一步开展互利合作方面潜力巨大。»托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统认为，韩国总统文在寅在2019年4月对哈萨克斯坦进行的历史性访问，开启了两国互利合作的新阶段。访问期间，双方签署了旨在加强哈韩全面的经济、贸易和文化联系的《微风》计划。

与此同时，托卡耶夫表示，《微风》计划和《新北方政策》战略与哈国《数字哈萨克斯坦》和《光明大道》等国家战略具有高度契合性。

总统指出，国际上长期以来的石油时代正在走向终结，对于哈萨克斯坦而言，建立多元化和稳定的经济具有重要的意义。

«有基于此，我发起了新的经济方向。这一方向不仅限于结构性改革，还包括了建立一个高速和强力的国家。哈萨克斯坦将为韩国投资者们提供专门的投资工具，其中包括了税务优惠、合资项目和出口支持等。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话中还谈及了采用英国法律体系提供金融服务的阿斯塔纳国际金融中心的潜力。总统强调了该金融中心针对外国企业设立的金融生态系统的独特性。

托卡耶夫总统最后祝愿所有参与论坛的与会人士工作顺利，祝愿韩国总统和政府发起的国际论坛取得圆满成功。

【编译：木合塔尔·木拉提】