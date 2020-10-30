劳动国家计划为残疾人提供就业保障

哈通社/努尔苏丹/10月30日 – 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，今年1~9月份，全国共有1.54万残疾人士在就业保障计划框架内实现就业。

其中，为促进生产性就业和大规模创业发展的2017~2021年《劳动》国家规划方案框架下，共有1.14万残疾人实现就业。

在《劳动》国家规划框架下实现就业的1.14万残疾人中，4000多人为长期工作岗位，6000多人为临时工作岗位，448人为短期职业培训岗位，284人获得了小额创业贷款，700人获得国家奖励金。此外，还有504人获得了《创业》项目培训奖学金。

而在2020年就业路线图框架下实现就业的残疾人达到了2200多人。

此外，根据《保障人民就业》法，各地方政府将确保除特殊行业（重体力或具有危险性的工作）外的各领域必须以2.4%的人员比例雇佣残疾人员工。自2017年至今，已有1.36万残疾人依法实现就业，其中2020年前两个季度有1800人依法实现就业。

从2018年开始，哈萨克斯坦借鉴他国经验，出台了为雇佣残疾人的企业提供残疾人专用设施安装补贴的政策。今年还将为视力障碍、听力障碍和行动障碍残疾人设立31个专门工作岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】