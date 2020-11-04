哈通社制作发行历史纪录片《金帐汗国》

哈通社/努尔苏丹/11月4日--据«Qazaqstan tarihy»网站报道，在金帐汗国750周年前夕，哈通社制作发行了纪录片《金帐汗国》（Ұлытау. Ұлық ұлыс）。

这部历史教育影片是由哈通社的互联网项目«哈萨克斯坦历史»（Qazaqstan tarihy）制作的。这部纪录片的主要目的是推广哈萨克斯坦的圣地乌勒套，以吸引游客。

纪录片由两部分组成。

影片中展示了卡拉干达州乌勒套区的惊人美景，以及也迪古、脱脱迷失、术赤汗和阿拉什汗的陵墓。

值得一提的是，去年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在访问乌勒套地区时，发起了庆祝金帐汗国750周年庆典的提议，并强调继续延续祖先留下的传统风俗的重要性和必要性。他表示，乌勒套国家历史文化自然保护区已成为哈萨克斯坦的名片。因此有必要继续促进该地区的旅游潜力，使其成为在国际上具有知名度的民族旅游观光胜地。

因此，已在乌勒套地区开始建设历史文化中心。对术赤汗和阿拉什汗的陵墓进行了科学修复。已建成«乌勒套»参观中心，预计将很快将投入使用。

【编译：阿拉依】