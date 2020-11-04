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    13:09, 04 11月 2020 | GMT +6

    哈通社制作发行历史纪录片《金帐汗国》

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    哈通社/努尔苏丹/11月4日--据«Qazaqstan tarihy»网站报道，在金帐汗国750周年前夕，哈通社制作发行了纪录片《金帐汗国》（Ұлытау. Ұлық ұлыс）。

    这部历史教育影片是由哈通社的互联网项目«哈萨克斯坦历史»（Qazaqstan tarihy）制作的。这部纪录片的主要目的是推广哈萨克斯坦的圣地乌勒套，以吸引游客。

    纪录片由两部分组成。

    影片中展示了卡拉干达州乌勒套区的惊人美景，以及也迪古、脱脱迷失、术赤汗和阿拉什汗的陵墓。

    值得一提的是，去年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在访问乌勒套地区时，发起了庆祝金帐汗国750周年庆典的提议，并强调继续延续祖先留下的传统风俗的重要性和必要性。他表示，乌勒套国家历史文化自然保护区已成为哈萨克斯坦的名片。因此有必要继续促进该地区的旅游潜力，使其成为在国际上具有知名度的民族旅游观光胜地。

    因此，已在乌勒套地区开始建设历史文化中心。对术赤汗和阿拉什汗的陵墓进行了科学修复。已建成«乌勒套»参观中心，预计将很快将投入使用。


    【编译：阿拉依】


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    哈萨克 历史 黄金储备
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