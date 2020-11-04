政府总理同鞑靼石油公司首席执行官讨论投资项目实施问题

哈通社/努尔苏丹/11月4日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明4日会见鞑靼石油公司（Татнефть）首席执行官，共同讨论将在卡拉干达州萨兰县实施的汽车轮胎厂项目。

据总理官网新闻消息，会谈期间，双方就将在卡拉干达州萨兰县实施的汽车轮胎厂项目方案（基础设施的保障、商定项目实施计划等问题）和准备工作进程进行了讨论。

政府总理指出了满足国内市场需求和发展出口潜力方面建立轮胎厂的重要性。

根据早前报道，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和俄罗斯鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫共同启动了三个总价值达2610亿坚戈的哈俄合作汽车产业联合项目。·明尼哈诺夫共同启动了三个总价值达2610亿坚戈的哈俄合作汽车产业联合项目。其中一个项目将在卡拉干达州萨兰县实施。 卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克与鞑靼石油公司（Татнефть）管理层签署了建设汽车轮胎厂投资备忘录。

预计将在2022年启动汽车轮胎生产项目。计划产能为300万个乘用车轮胎，50万个商用车和公共汽车轮胎。总投资额约为1110亿坚戈。该项目将创造1000多个就业岗位。

【编译：阿依波塔】