哈萨克斯坦馆于今日在中国国际进口商品展览会上开幕

哈通社/努尔苏丹/11月6日--哈萨克斯坦35家食品领域的公司将代表哈萨克斯坦参加在上海举行的中国国际进口商品展览会。哈萨克斯坦馆于11月6日开幕。

中国国际进口商品展览会（CIIE 2020）于2020年11月5日至10日在上海举行。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特•苏勒坦诺夫说：“上海国际进口商品展览会是当今最受欢迎的B2B交易平台之一。 这一点在大流行造成的全球限制的情况尤其如此。在展会期间，哈萨克斯坦公司将能够在中国寻找商业合作伙伴。我们希望本次展览能吸引大量对哈萨克斯坦商品感兴趣的客户。”

哈萨克斯坦的产品将由35家食品公司为代表，这35家公司是由哈萨克斯坦贸易和一体化部于今年7月推出的出口加速计划的参与者。“QazTrade”贸易政策发展中心是促进哈萨克斯坦产品出口的代理商。普华永道国际公司将提供专家协助和支持。

今年，食品行业由于其广阔的出口潜力而被选为第一个计划的重点，而中国成为目标市场。这是由于中国合作伙伴对哈萨克斯坦食品工业产生了高度兴趣。在过去的四年中，从哈萨克斯坦出口至中国的食品供应年均增长率为47％，从2015年的3100万美元增加到2019年的1.46亿美元。之所以选择中国作为目标市场，还取决于其能力，截至2019年，中国的食品进口额为540亿美元（过去4年的年均增长率为11％）。

参加出口加速计划为哈萨克斯坦公司在中国市场推广产品提供了广泛的机会：参加培训网络研讨会为进入中国市场做准备，在各个阶段提供支持（准备营销材料、产品目录、广告视频），制定进入市场的个人路线，在目标市场推广公司。

35家国内制造商将在展览会上展示8个类别的产品：1）面粉工业、淀粉及淀粉产品； 2）盐； 3）饮料； 4）鱼类、肉类和罐头肉； 5）乳制品； 6）糖果和蜂蜜； 7）植物油； 8）调味料。 由于大流行，将仅在展览会上展示产品样本。预定的商务会议将以在线模式举行。

预计将有30多个外国官方代表团参加此次展览会。

出口加速计划是为2020-2025年设计的。在此期间，计划吸引1000多个哈萨克斯坦生产商参与。大约有300家哈萨克斯坦公司将获得首次进入国际市场的经验，并签订首份出口合同。

【编译：阿拉依】



