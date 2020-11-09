贾克瑟别科夫出任国家天然气运输公司董事会主席

哈通社/努尔苏丹/11月9日 —— 据哈萨克斯坦国家天然气运输公司（KazTransGaz）新闻处消息，阿德勒别克•贾克瑟别科夫9日当选该公司董事会主席。

阿德勒别克·热斯科勒德吾勒·贾克瑟别科夫（Әділбек Рыскелдіұлы Жақсыбеков）1954年7月26日出生于库斯塔奈州卡拉巴勒克县波热里乡。

1977年毕业于全苏联国立电影学院（位于莫斯科）经济管理系。

1987年在莫斯科普列汉诺夫国民经济学院主修物资技术供应规划组织专业，经济学博士，在哈萨克苏维埃共和国电影和物资技术供应领域工作多年，曾管理经营过一些企业。

1988年至1995年 任“Цесна”集团董事长；

1995年当选哈萨克斯坦参议院议员；

1997年至2003年 任阿斯塔纳市长；

2003年至2004任 哈萨克斯坦工业和商业部部长；

2004年至2008年 任总统办公厅主任；

2008年至2009年 任 “祖国之光”党第一副主席、哈萨克斯坦驻俄罗斯大使；

2009年至2014年 任哈萨克斯坦国防部长、哈萨克斯坦国务秘书；

2014年至2016年 任阿斯塔纳市（现努尔苏丹）市长、阿斯塔纳世博会运营公司执行主席；

2016年至2018年 任总统办公厅主任。

【编译：小穆】