政府总理指示确保充分有效地使用预算资金

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府例行会议上表示，根据2020年前10个月的结果，实体经济领域呈现出积极增长趋势。

总理在政府例行会议上说：“制造业增长了3.2％，其中食品生产增长3.4％，药品生产增长39.7％，金属成品生产增长19.5％，机械工程增长16.5％，其中汽车生产增长53.6％，纸制品生产增长15％，轻工业增长16.4％。建筑量增加了10.7％，住房调试增加了9.7％，交付了约1070万平方米。农业稳定增长了5.2％。采矿业继续保持积极动态，例如铁矿石开采增长了1％，其他矿物开采增长了0.7％。”

与此同时，总理指出，在需要履行欧佩克+协议的条件下，石油产量有所下降。

总理表示，根据2020年前10个月的结果，就地区而言，有9个州在5个主要指标方面确保了社会经济发展的增长，分别是阿克莫拉州、突厥斯坦州、阿拉木图州、江布尔州、库斯塔奈州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈州和奇姆肯特市。有5个州在4个指标方面观察到积极动态，分别是阿克托别州、东哈州、卡拉干达州以及努尔苏丹市和阿拉木图市等城市。

在这方面，政府总理指示各州采取一切措施，以实现社会经济发展的计划指标，并确保有效执行国家元首规定的任务。

“我指示财政部与各州共同执行共和国预算收入计划。国家机构和地区还应确保充分有效地使用预算资金，并在年底之前完成所有已启动的项目，并实现计划的目标。”政府总理总结道。

【编译：阿拉依】