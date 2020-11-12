哈萨克斯坦计划减免中小企业税务负担

哈通社/努尔苏丹/11月12日 – 在12日举行的哈萨克斯坦参议院（议会上院）会议上，议长玛吾林·阿什姆巴耶夫强调了对因新冠大流行而陷入亏损的企业提供支持的重要性。

根据目前哈政府出台的减税政策，因疫情防控限行措施而受损失的哈国企业，在未来两年内可减免两项税务至最低3%的水平。

而从即日起，企业和个体经营户将无需在缴纳10~20%的企业税和10%的个人所得税，而只需缴纳3%的替代零售税。

在对12日提交上院审议的税务法修正案发表评论时，参议院议长阿什姆巴耶夫表示，为了对受大流行影响最严重的中小企业提供支持，哈政府拟在2年内免除相关经济实体的增值税和社会税，且该政策将不受企业经营规模限制。

他还指出，相关政策旨在减轻受大流行影响的企业家的税负并支持其发展。

在12日的会议上，参议院议员们集中讨论了通过《税务法》修正案，以及以特殊税收制度形式和简化税收管理的形式组织对中小企业的支持的必要性。

议员们一致认同，有必要通过减税和其他政策，加大对受疫情影响严重的本国企业的支持力度。

根据会议讨论结果，政府将负责制定受疫情影响最严重企业清单。

【编译：木合塔尔·木拉提】