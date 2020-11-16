世卫组织大会批准哈萨克斯坦参与制定的初级卫生保健运作机制文件

哈通社/努尔苏丹/11月16日--据哈萨克斯坦卫生部新闻消息，世界卫生组织大会批准旨在执行初级卫生保健领域的《阿斯塔纳宣言》的初级卫生保健规则。

世界卫生组织的最高权力机构世界卫生大会2020年11月12日批准，旨在执行初级卫生保健领域的《阿斯塔纳宣言》的初级卫生保健规则。

世界卫生大会第73届续会通过了初级卫生保健运作机制文件， 194个国家对该文件表示了支持。文件在哈萨克斯坦方的参与下，与世卫组织关于初级卫生保健的欧洲总部共同制定。 根据世界卫生组织的说法，哈萨克斯坦再次成为优化初级卫生保健领域的世界领导者。

初级卫生保健的最终目标是改善公民的健康并加强卫生保健系统。 鉴于冠状病毒大流行已席卷全球，这一点尤其重要。

世卫组织与哈萨克斯坦共同确定了实现这一目标的五种机制：

-减少卫生保健中领域的歧视和社会不平等（为实现全民覆盖而改革）；

-组织以人的需求为重点的医疗服务（提供服务领域的改革）；

-将卫生问题纳入所有部门（公共政策改革）；

-扩大利益相关者的参与。

-按照合作模式进行政治对话（领导权改革）；

根据卫生部发布的消息，世卫组织密切监测全球政策，以协调各国为应对当前挑战而作出的共同努力，并制定技术准则，如加强初级卫生保健基本操作以加强国家卫生系统。

哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫呼吁世卫组织成员国参加在计划于今年11月下旬举行的旨在实施初级卫生保健运作机制的活动。

消息称，至2030年的国家可持续发展目标中， “ 确保健康，不容忽视 ” 原则在冠状病毒大流行期间特别重要。

作为世卫组织最高决策机构，世界卫生大会通常在每年5月举行；今年5月受新冠肺炎疫情影响，第73届世界卫生大会大幅压缩会期，仅在5月18日至19日举行了视频会议，后定于11月9日至14日举行大会续会视频会议。

【编译：阿依波塔】