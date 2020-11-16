阿拜超写实雕塑揭幕仪式在首都举行

哈通社/努尔苏丹/11月16日-- 哈萨克音乐会（Қазақконцерт）国家音乐会组织在阿拜诞辰175周年框架下，在首都举行阿拜的超写实雕塑揭幕仪式。

超写实雕塑的作者是一位才华横溢的艺术家和雕塑家阿伊多斯•叶斯马哈穆别托夫，雕塑由蜡和硅树脂材料制成。

此前他还制作了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、美国第44任总统巴拉克·奥巴马、以及阿布莱汗和萨格达特·努尔玛甘别托夫上校的雕像。

哈萨克音乐会（Қазақконцерт）国家音乐会组织主席杰恩斯•塞杜拉吾勒表示，今年是哈萨克伟大哲学家、诗人阿拜诞辰的175周年，传承和宣扬诗人留下的无价之宝是后代的职责。

“哈萨克音乐会成立60周年之际，组织成员、《哈萨克斯坦100名新人物》的获胜者阿伊多斯•叶斯马哈穆别托夫制作阿拜超写实雕像，并将其献给了哈萨克音乐会组织。在这里，感谢阿依多斯为两个重要纪念活动做出的贡献。通过制作阿拜的超写实雕塑，我们从新的角度表现并传颂了对诗人的尊重。相信这个雕像将来会在英国杜莎夫人蜡像馆展出。 ” 他说。

据作者介绍，制作阿拜雕像花费了四个月时间， 雕塑所需的部分材料是从国外购买的。

他表示，制作雕像需要诗人的照片。因此，联系阿拜博物馆拿到了阿拜的原始照片。此外，还定制了一件符合那个年代的外套。

【编译：阿依波塔】