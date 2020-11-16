托卡耶夫总统主持召开抗击新冠疫情专项会议

哈通社/努尔苏丹/11月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日主持召开抗击新冠疫情专项会议。

总统在讲话中指出，哈萨克斯坦专家在疫情期间积累了宝贵的经验，并掌握了抗击疫情的知识。他还表示，我国医疗领域在疫情期间得到了进一步加强，在抗击疫情过程中取得了有效的成果。

托卡耶夫总统强调，因部分地区疫情形势的恶化，要采取必要的有效措施。

托卡耶夫在会上向卫生部指示，要同国家统计局联合制定医疗统计评估和分析综合规划，并要求保障全国所有医疗机构的抗疫筹备工作。

总统注重关注了药物供应问题，并要求加强该领域的监管工作。托卡耶夫指示，政府要保障所有必要药物的充足。

托卡耶夫在讲话中表示，医务工作人员在疫情期间做出了巨大的贡献。因此，总统向相关部门要求做好向医务人员提供补助金工作，并保障向他们提供个人防护服和良好的工作环境。

总统指出，任何困难和危机将开创新的机遇。他表示，哈萨克斯坦专家在疫情期间取得了有效的成果。目前，两款国产疫苗被列入候选疫苗名单，正在进行临床试验。

此外，总统还要求议会在本会期结束前审议通过生物安全问题法案。

最后，托卡耶夫总统再次呼吁国民遵守防疫规范，并对暂时采取的防疫措施给与支持和理解。

政府总理马明、卫生部长崔、内务部长图尔古姆巴耶夫、生物安全问题科研院院长扎卡热亚、东哈州州长阿赫梅托夫、库斯塔奈州州长穆汗别托夫和巴甫洛达尔州州长萨卡科夫出席会议，并进行了工作汇报。

【编译：小穆】