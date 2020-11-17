哈萨克斯坦本年度粮食出口情况

哈通社/努尔苏丹/11月17日 —— 据哈萨克斯坦农业部发布消息，2020-2021销售年度（2020年7月1日至2021年6月30日）的前4个月，哈萨克斯坦累计完成粮食出口273.4万吨，同比增长4%。其中，出口小麦193.4万吨，增长16%；出口面粉70.1万吨，增长10%；出口其他谷物（大麦、燕麦、玉米、大米、荞麦、小米等）9.8万吨。

统计期内，哈萨克斯坦对伊朗出口大麦7.6万吨。此外，哈萨克斯坦小麦和面粉主要出口目的国为乌兹别克斯坦（129.3万吨）、阿富汗（59.3万吨）、塔吉克斯坦（40.6万吨）、中国（19.4万吨）、吉尔吉斯斯坦（3.8万吨）、土库曼斯坦（1.1万吨）。

数据显示，乌兹别克斯坦2011-2012年度自哈萨克斯坦进口面粉130万吨，2015-2016年度进口84.3万吨，2019-2020年度进口34.5万吨，2020-2021年度前4个月仅进口10.3万吨。

近年来，阿富汗与中国自哈萨克斯坦进口面粉有所增长。此外，统计期内，经哈萨克斯坦过境运输粮食和面粉16万吨；俄罗斯对哈萨克斯坦粮食出口16.6万吨。

农业部长奥玛若夫此前表示，尽管受到疫情及限制措施影响，哈萨克斯坦仍积极向邻国出口粮食。2020年1-8月，哈国对上合组织成员国出口粮食13亿美元。考虑到周边国家需求增长，哈萨克斯坦将继续扩大农产品和食品产量及出口量。