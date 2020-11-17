副总理主持召开疫情防控跨部门联合委员会会议

哈通社/努尔苏丹/11月17日—— 据总理官网消息，政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫17日主持召开了新冠疫情防控跨部门联合委员会在线会议。

消息称，会议就落实托卡耶夫总统16日在抗击新冠疫情专项会议下达的工作任务问题进行了讨论。

根据会议结果，疫情防控跨部门联合委员会通过了以下决议：

1. 调整公共交通服务（绿色区域公共巴士运行时间延长至23:00时，而黄色区域公共巴士休假日暂停运行）；

2. 11月21日开始解除与访问者没有直接关系的业务实体的限制措施（汽车修理中心、洗车中心、缝纫中心、家用电器店、电子设备维修中心）；

3. 制定与民众有直接接触较低的事业实体清单；

4. 截止11月21日制定根据违反级别处罚违反防疫规范的事业实体法规；

5. 国家和各州首席卫生医师要在限行措施生效之前提前3天发布防疫决议，为商界提前做好准备创造机会；

6. 促进国产新冠疫苗研发和生产；

7. 东哈州和北哈州州政府应采取必要的措施，要在10天之内从红色区域走出；

8. 为保障卫生部新冠疫情统计数据的透明度，1周内完成国内PCR检测实验室的整合工作。

9. 截止11月21日之前检查重症病房物质基础。若有必要，采取紧急措施进行补充；

10. 截止11月21日之前完成对国内医疗结构的储备进行的监管工作；

11. 议会本会期结束前向议会提交生物安全问题法案；

12. 保障军队医院必要期间增加病床准备工作。

最后，副总理就进一步降低药物价格，保障国产口罩生产和其他问题下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】