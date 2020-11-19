哈萨克投资国有公司：投资一直是哈萨克斯坦的重要方向

哈通社/努尔苏丹/11月19日--哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席包尔詹·萨尔特巴耶夫17日表示，哈萨克斯坦正在积极努力吸引对农业、冶金、制造业和其他领域的投资。

布雷顿森林体系再生委员会主席马克•乌赞在世界反危机会议上表示，国际货币基金组织昨日发布了其年度报告，数据表明，冠状病毒的影响非常严重。尽管世界不会再恢复原样，但我们仍会恢复经济。根据国际货币基金组织的数据，政府和国际银行已拨出约900亿美元以恢复经济，政府制定了前所未有的各种激励措施，利率将降至创纪录的低点。此外，还引入了有利的税收制度。

萨尔特巴耶夫指出，投资一直是哈萨克斯坦最重要的方向。

他说： “自独立以来，我们一直在努力改善国家的投资环境，有统计数据表明我们的努力是有效的。许多全球公司已加入哈萨克斯坦市场。自1991年以来，我们已吸引超过3500亿美元的投资。如今，我们正在努力改善经济、利用投资和改革法案。我们在营商便利度排名中取得了重大进展。正如大家所知，哈萨克斯坦在欧洲和亚洲之间享有非常有利的地理位置，因此我们拥有巨大的物流和运输潜力。同时，哈萨克斯坦也是‘一带一路 ’ 倡议中最重要的国家之一，过境哈萨克斯坦的运输比海上运输要块。 ”

据其介绍，哈萨克斯坦已采取措施，以最高水平保护投资。 同时还推出了一系列平台，以解决投资相关问题。

“我们设立了一个国际仲裁中心和由政府总理领导的特别理事会，以通过保障投资者的权利吸引并留住投资者。国家正在积极努力吸引对农业、冶金、制造业和其他领域的投资。现在，还可以与政府签署税收优惠和征地协议。为此，将建立经济特区，以提供多种财政和非财政激励及土地基础设施等支持。近年来，哈萨克投资国有公司改善了吸引投资方面的整体状况。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】