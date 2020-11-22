哈-乌两国政府总理在突厥斯坦市举行会谈

哈通社/努尔苏丹/11月22日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明21日在突厥斯坦市同乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫举行会谈。

会谈期间，两国总理就贸易和经济、投资、农业、水和能源、运输和物流，海关合作，以及工业领域和区域间合作问题进行了讨论。

其中，对实施切实可行计划，以扩大和加强哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦2020-2022年间的合作，在两国边境地区建立贸易经济合作中心，边境检查站的现代化等问题给予了高度关注。

乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的主要贸易伙伴之一。 2019年，两国双边贸易额增长21.2％，达45亿美元。 目前，双方计划将贸易额提高至100亿美元。

同时，两国政府首脑共同出席哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦合资突厥斯坦纺织企业的开幕仪式。位于突厥斯坦市工业区的纺织厂占地面积为2公顷。月产量将达1.3万只纺织品的项目投资额为7亿坚戈，项目的启动将新增1千多个工作岗位。

马明向阿里波夫介绍了突厥斯坦国际机场、Congress Hall剧院、突厥斯坦体育场等一系列新建基础设施得建设过程。

此外，两国总理共同参观亚萨维陵寝、哈兹列特苏丹历史文化博物馆，并为阿拜纪念碑敬献了鲜花。

【编译：阿依波塔】