总统：“祖国之光”党将致力于公共管理系统的现代化

哈通社/努尔苏丹/11月25日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在25日举行的“祖国之光”党第20届非例行代表大会上表示，如果没有相互信任和责任原则，没有国家与社会之间的互动，就不可能实现国家的进步和稳定发展。

托卡耶夫总统在大会上说：“在国家的困难时期，祖国之光党将与人民更加亲近。 我们的任务是实现与公民行动的统一和一致，实现公民公正合法的愿望，确保他们和他们的后代过上体面的生活。因此，我再次强调，我们工作的主要重点是人民的愿望和问题。国家有义务听取人民的声音和意见。政府将朝这个方向努力。”

国家元首指出，要做到这一点，我们“祖国之光”党的成员必须充分了解我们社会关心的所有问题，找到迅速有效的解决方案。政党的效率将取决于改善我们公民生活的实际解决方案。在争取人民的信任和政治领导权的斗争中，最好的论据不是空话和承诺，而是实际的行动。因此，祖国之光党将紧跟公共行政系统的现代化。这是一项战略任务。

“我们的首要任务是打击腐败。政府机构的活动应该是透明的，并且受到公众的持续监督。对志愿人员和非政府部门的全面支持是我国可持续发展的关键。社会、民间部门应成为国家活动中所有最重要问题决策过程中的正式参与者。”托卡耶夫总结道。

【编译：阿拉依】



