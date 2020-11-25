哈萨克斯坦与马来西亚大学共同举办阿尔-法拉比国际学术会议

哈通社/吉隆坡/11月25日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，为纪念杰出科学家和思想家阿布·纳斯尔·法拉比诞辰1150周年，哈萨克斯坦驻吉隆坡大使馆与哈萨克斯坦国立大学、马来西亚国际伊斯兰大学共同举办了国际学术视频会议。

在视频会议期间，与会人员讨论了马来西亚学者奥斯曼·巴卡尔的著作《阿尔-法拉比：生活、思想和意义》。共有233名参与者出席了本次活动，其中包括学者、研究人员、伊斯兰文化哲学和历史领域的专家、教师、学生和公众人物。

哈萨克斯坦驻马来西亚大使波拉特·伊曼巴耶夫、阿尔-法拉比国立大学副校长穆哈姆别特卡里·布尔克特巴耶夫、马来西亚国际伊斯兰大学副校长艾哈迈德·法里兹·伊斯梅尔在欢迎辞中指出，这一活动对于加强两国之间的科学和文化交流至关重要。

发言者指出，巴卡尔的著作为在马来西亚及世界各地研究和推广阿尔-法拉比的文化遗产做出了重大贡献。它彰显了大草原上的居民对哲学和伊斯兰思想发展作用，以及阿尔-法拉比对加强东西方之间精神联系的影响。与会者还讨论了法拉比的哲学观点的相关性以及其知识遗产对现代世界的影响。

此次活动的讨论结果是，强调了进一步努力建立哈萨克斯坦和马来西亚大学之间合作的重要性，包括共同努力研究和传播这位伟大科学家的文化知识遗产。

【编译：阿拉依】



