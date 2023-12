哈通社/努尔苏丹/11月26日--哈通社将参加由韩联社组织举办的国际摄影展。

韩联社以亚洲-太平洋通讯社组织(OANA)主席的身份主办了主题为《国际新闻摄影展:在大流行的现场》(International press photo exhibition: at the scenes of the pandemic)的国际新闻摄影展。

该摄影展主题为冠状病毒大流行。摄影展于11月24日在首尔大韩民国历史博物馆开幕,并将持续到2021年3月1日。

本次摄影展展出了哈通社摄影记者穆赫塔尔·哈勒达尔别科夫、维克多·费迪宁、亚历山大·帕夫斯基的作品。

展览共展出来自世界各地47家领先新闻机构的120张照片。

可点击此处查看展览中展示的作品。

值得一提的是,哈通社是亚太新闻社组织(OANA)的成员。

【编译:阿拉依】