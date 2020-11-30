土耳其前总统：纳扎尔巴耶夫是哈萨克人民的伟大领袖

哈通社/阿拉木图/11月30日--土耳其前总统阿卜杜拉·居尔在主题为«世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫»的国际研讨会发言时指出，纳扎尔巴耶夫是哈萨克人民的伟大领袖。

众所周知，土耳其是第一个承认哈萨克斯坦独立的国家。

土耳其前总统阿卜杜拉·居尔在国际研讨会上发言：“在我担任总统的七年中，我与受人尊敬的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫先生一起工作。那一刻，我变得更加了解他。20年代最重要的政治事件之一是，自苏联解体以来，尊敬的纳扎尔巴耶夫先生成为现代哈萨克斯坦的总统，成功地成为哈萨克人民的有远见的伟大领导人。作为首任总统，他建立了一个稳定可靠的国家。有效利用哈萨克斯坦的资源，确保哈萨克斯坦在中亚作为经济和社会强国的可持续发展和增长。他特别重视知识和科学。在过去的25年中，他为新一代哈萨克斯坦青年可以在国内外最好的大学学习创造了条件。哈萨克斯坦已经形成了强大的市场经济，而与此同时哈萨克斯坦也吸引了全世界的目光。

哈萨克斯坦在国际平台上也享有很高的声望，并且是许多倡议的支持者。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫站在高高的政治基石上，在哈萨克斯坦人民和所有国家机构的支持下，从总统职位上大胆辞职。这是政治历史上罕见的事件之一。”

根据早前报道，主题为«世界杰出政治家—努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫»的国际研讨会在阿拉木图举行。

【编译：阿拉依】