哈驻以色列大使会见以色列农业部长讨论两国农业合作问题

哈通社/特拉维夫/12月2日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻以色列大使会见以色列农业部长，并访问了农业部门研究中心。

会谈中，哈萨克斯坦驻以色列大使萨特巴勒德·布尔沙阔夫和以色列农业部长阿隆·舒斯特讨论了进一步发展哈萨克斯坦-以色列在农业领域的合作现状和优先合作方向。

大使向以色列农业部长介绍了我国农工综合体的发展概念，以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在国情咨文中的主要规定。

会议期间，双方就提高土地和水资源利用效率、销售市场的可及性，发展出口和农业科学发展，以及技术转让等问题交换了意见。

以色列农业部长邀请哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥玛若夫访问以色列，以对以色列的农业经验进行实质性研究并讨论联合项目。

在熟悉以色列的农业教育和科学研究领域的框架内，哈驻以色列大使还参观了位于里雄莱锡安的研究中心，该中心包括七个研究所：工程、畜牧、田间作物、园艺、植物保护、土壤科学与水文学、农产品加工和存储技术。

在大使访问位于雷霍沃特的希伯来大学农业研究所期间，双方讨论了从事农业科学的年轻科学家培训问题。

【编译：阿拉依】



