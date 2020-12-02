防控措施显成效 东哈州疫情级别由红转黄

哈通社/乌斯卡曼/12月2日 – 在东哈州实施的一系列隔离限行防疫措施取得了成效，该地区疫情级别今日起由«红色»调整为«黄色»。

东哈州州长达尼亚尔·阿赫梅托夫通过其官方Facebook发布消息称，在全州人民负有社会责任感的共同努力下，该州针对COVID-19疫情采取的一系列防控措施取得了成效，成功实现了疫情警戒级别的下调。

«目前东哈州冠病病毒传播情况得到缓和。11月7日单日新增病例曾达到353人，而昨日已经下降至73人。最重要的是，通过设立隔离中心，病毒的传播监控和阻断机制被有效的落实和建立了起来。从11月1日起，584个医疗团队对与3500多个传染源头有过接触的21618人进行了调查。»他说。

此外，为及时确定COVID-19患者的情况，在原有的13个PCR检测中心的基础上，当地政府拨款迅速新建了6个PCR检测中心。近期还将再设立一座新的PCR检测中心。

自大流行开始至今，东哈州累计进行了35.5万份检测，其中11月共进行了101095份检测，在全国范围内处于领先位置。

与此同时，对疫情防控工作的监督小组也在期间开展了有效的工作，对违反隔离规定的人员和机构及时采取了处罚和整改。

据其透露，从11月12日开始，当地医疗机构在与患者达成知情协议的前提下，开始使用法维拉韦药物对新冠患者进行治疗。此后，康复患者数量显著增加。此外在志愿者的积极帮助下获得的3200份免疫血浆也被投入到了治疗用途当中。

州长指出，正是在这一系列措施的帮助下，东哈州成功从疫情«红区»调整至«黄区»，并为松绑一部分限制措施提供了可能。

«不过目前尚未有疫苗正式推出，因此预防疾病的最有效手段，依然是采取有效的防护以及保持社交距离。» 阿赫梅托夫说。

阿赫梅托夫州长表示，东哈州当前的主要任务是继续确保对疫情的控制，增强医疗机构的有效性，保障人民身体健康。

【编译：木合塔尔·木拉提】