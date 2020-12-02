哈萨克斯坦总统在集安组织集体安全理事会会议发表讲话

哈通社/努尔苏丹/12月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日出席集体安全条约组织集体安全理事会视频会议，并发表讲话。

消息称，会议由轮值主席国俄罗斯以视频连线方式组织举办。俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、亚美尼亚总理帕希尼扬、吉尔吉斯斯坦代总统玛穆托夫，以及集安组织秘书长扎西出席了会议。

会议就国际和区域安全问题交换意见，并总结集安组织2020年工作成果，以及确定了组织未来工作规划。

此外，与会者注重关注了共同应对现代恐怖威胁和挑战，以及打击贩毒和网络安全领域的合作问题。

会上，哈萨克斯坦总统向俄罗斯总统普京就举办此次高水平会议表示了感谢，并高度评价了俄罗斯在担任轮值主席国期间的工作成果。此外，托卡耶夫祝贺塔吉克斯坦总统接任集安组织轮值主席国职务。

讲话中，哈萨克斯坦总统谈及国家间利益冲突的增加和国际与区域安全的现状，并高度评价俄罗斯总统在停止纳卡地区军事冲突中的和平调解作用。

“在俄方的积极参与下达成的协议是危机中达成的唯一正确决定。我认为，协议将有助于在该地区实现长期和平。这是历史性决定。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，新冠疫情、相互制裁、限制和贸易战加剧了国际政治与经济局势。此外，恐怖主义、极端主义、非法贩毒、网络攻击、非法移民和其他新威胁与挑战的增加令人担忧。

托卡耶夫强调，在这种情况下，集体安全条约组织在加强和平，以及保障整个区域的安全与稳定的有效机制作用正在日益增强。

会上，托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦即将举行的议会下院选举和正在落实的一系列民主改革工作情况。此外，总统邀请集安组织和独联体成员国派出代表监督哈萨克斯坦议会选举。

最后，哈萨克斯坦总统强调了参与集安组织是哈方的主要外交政策方向。他指出，哈方将继续加深集安组织成员国之间的相互合作关系。

根据会议结果，与会者签署了集安组织集体安全理事会联合宣言和创造公正与稳定的世界环境声明等15项重要文件。

【编译：小穆】