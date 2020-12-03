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    10:13, 03 12月 2020 | GMT +6

    欧洲疫情仍然严峻 多国采取防控措施

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    哈通社/努尔苏丹/12月3日 – 欧洲多国针对入境旅客实施了新的限制措施。

    在奥地利，当局规定所有以旅游为目的的入境旅客，必须接受隔离。该政策从12月7日起实施，将持续至1月10日。与此同时，该国的限行措施正在逐步松绑当中。从12月7日开始，学校、非食品商店以及理发店将恢复正常运行。此外，餐厅、咖啡馆、旅店以及文体设施等，将在1月7日前保持关闭状态。而诸如滑雪场地等户外运动设施将在12月24日起开放。

    在意大利，1月中旬之前将继续保持滑雪场等场所的关闭状态。圣诞节和新年期间，国内的交通限制将受到严格监督。每日21时后实施的宵禁将持续至12月底，不过允许餐厅在宵禁后继续提供室内服务。

    德国目前面临重症监护室不足的情况，许多医疗机构的重症监护室均接近满负荷状态，当地医学界人士认为，目前的情况是前所未有的。

    拉脱维亚已将紧急状态延长至1月11日。 自12月3日以来，该国实行了一项称为« 2 + 2»的规则，即禁止在公共场所两人以上同行，并且距离不得超过2米。 购物中心周末将停止营业，并且在包括学校在内的任何公共场所都必须戴口罩。 拉脱维亚总理称该国的疫情形势非常困难。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 欧洲 黄金储备 新型冠状病毒
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