托卡耶夫总统出席人工智能问题在线研讨会

哈通社/努尔苏丹/12月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日出席了主题为“人工智能-21世纪主要科技”的在线研讨会，并发表讲话。

消息称，俄罗斯联邦储蓄银行董事长兼行长格尔曼∙格列夫主持在线研讨会，俄总统普京在内的全球90多个国家的2.8万名代表出席了会议。

哈萨克斯坦总统讲话中指出，目前人类正生活在神经网络时代，人工智能已涉及到全球经济、安全、医疗、政治和其他领域。他认为，新冠疫情期间，很多人都意识到了这一改变。

托卡耶夫表示，根据专家预测，人工智能可提前18个月发现可能出现的危险传染病，为人类争取足够的时间来应对。

此外，托卡耶夫总统就哈萨克斯坦的电子政务和电子商务，以及在阿斯塔纳枢纽和阿斯塔纳国际金融中心框架下落实的创新和数字项目进行了介绍。

哈萨克斯坦总统指出，落实创新科技项目主要指在改善公众生活和商业环境。他认为，推进数字科技和人工智能领域的发展不是追赶时尚，而是实现国家竞争力的主要工具。

此外，托卡耶夫呼吁与会者注重关注发展人工智能或将面临的挑战和威胁。他强调，信息安全和个人信息保护问题至关重要。

托卡耶夫总结道，若正确利用人工智能，它将是稳定发展的有效工具。

【编译：小穆】