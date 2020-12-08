哈国将扩大疫苗接种人群 尽可能涵盖更多社会弱势群体

哈通社/努尔苏丹/12月8日 – 哈萨克斯坦卫生部副部长叶尔兰·基亚索夫出席了世界卫生组织欧洲区域办事处组织的会议。

据卫生部消息，除哈萨克斯坦卫生部长以外，参加此次会议的还包括吉尔吉斯、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的卫生部部长。

会议对当前COVID-19全球大流行情况进行了讨论，并就防新冠疫苗的发放和保障问题，以及落实疫苗接种相关的内容交换了意见。

叶尔兰·基亚索夫在会上表示，哈萨克斯坦目前的疫情情况已经基本稳定，一系列防范措施均有效实施。同其他多国一样，哈萨克斯坦也在积极开展COVID-19疫苗的研发和生产。

目前全球有多个疫苗已经进入了第三阶段的测试，哈国正密切关注着这些疫苗的研发情况。

他指出，根据哈俄之间的协议，哈国将在本国境内生产俄罗斯研发的卫星五号疫苗，计划至少生产200万剂。

哈国教育和科学部科学委员会生物安全研究所下设的疫苗生产厂今年6月在江布尔州动工开建，该工厂设计年产能为6000万剂。

目前，哈国自行研发的防新冠疫苗QazCovid-in®也进入了第三阶段测试，没有发现不良反应，显示了较高的有效性。

根据哈总统托卡耶夫的指示，哈国将进一步扩大优先接种疫苗的人群范围，以涵盖更多的社会弱势群体。

相关计划正在根据疫苗的研发和生产进度进行制定当中。

基亚索夫表示，在疫苗完成所有阶段的测试工作，其有效性和安全性得到切实保障后，将根据相关的接种计划开展针对性的工作。

«在这方面，我们期待得到世卫组织和联合国儿基会的支持。»他说。

会谈中，基亚索夫还对世界卫生组织欧洲区域办事处在疫情期间发挥的重要作用表示了感谢。

根据此前报道，哈萨克斯坦将于12月22日开始在本国生产俄罗斯卫星五号疫苗。65岁以上老人、心血管疾病患者、糖尿病患者、患有其他慢性病的高风险人群，以及医疗行业从业人员将首批优先获得疫苗接种，预计将有2 347 000人接种疫苗。

哈卫生部指出，接种疫苗是防范高危传染病的有效方式。

【编译：木合塔尔·木拉提】