卡塔尔世界杯预赛：哈萨克斯坦与法国和乌克兰同组

哈通社/努尔苏丹/12月8日 —— 2022年世界杯预选赛欧洲区第一阶段分组抽签仪式7日在瑞士苏黎世进行，10个小组竞逐13个出线名额。

据了解，受新冠疫情影响，此次抽签仪式在线上举行，55名代表通过互联网参与了仪式。

根据抽签结果，分在 D组的 哈萨克斯坦与法国和乌克兰，以及芬兰和波黑同组。

第一阶段具体抽签结果如下：

A组：葡萄牙、塞尔维亚、爱尔兰、卢森堡、阿塞拜疆

B组：西班牙、瑞典、希腊、格鲁吉亚、科索沃

C组：意大利、瑞士、北爱尔兰、保加利亚、立陶宛

D组：法国、乌克兰、芬兰、波黑、哈萨克斯坦

E组：比利时、威尔士、捷克、白俄罗斯、爱沙尼亚

F组：丹麦、奥地利、苏格兰、以色列、法罗群岛、摩尔多瓦

G组：荷兰、土耳其、挪威、黑山、拉脱维亚、直布罗陀

H组：克罗地亚、斯洛伐克、俄罗斯、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他

I组：英格兰、波兰、匈牙利、阿尔巴尼亚、安道尔、圣马力诺

J组：德国、罗马尼亚、冰岛、北马其顿、亚美尼亚、列支敦士登

值得一提的是，每组头名共10支球队直接出线。此外，10个小组第二与未进小组前二的欧国联各组头名中欧国联总排名最高的2支球队进入第二阶段抽签，12支队伍分为3个小组，每组4支队伍进行半决赛和决赛，决出另外3个出线名额。

据悉，第一阶段首个比赛日定于2021年3月24日，第二阶段定于2022年3月24日开赛。