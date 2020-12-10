北哈州可满足全哈三分之一农产品市场供应

哈通社/彼得罗巴甫尔/12月10日 -- 北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫在政府线上简报会介绍了该州今年的经济发展情况，自年初以来，北哈州的工业品产量增长了5.5%，达到2360亿坚戈。这些工厂的订单几乎翻了一番，从240亿坚戈增加到440亿坚戈。

库马尔•阿克萨卡洛夫表示，经过长时间的谈判，该州企业获得了ZIKSTO工厂460亿坚戈的订单，这将使该企业能够在未来2年内满负荷运行。总统在国情咨文中下达了一个任务，在5年内使制造业的产量至少增加1.5倍。为此，我们正在致力于扩大产量。目前，我们的工厂不仅生产石油和天然气、铁路、建筑和其他行业的产品。两年前，我们就制定了发展电子工业的目标，现在，全哈第一条生产多层印制电路板和表面贴装SMD元件的工业生产线已经在北哈州启动了。

州长补充说，投资方已决定在该地区旧工厂的旧址上开设新的生产设施，正在修缮厂房等设施。农业机械、覆膜胶合板、聚丙烯大集装袋的生产项目已经落实。在PZTM工厂空置的基础上，俄罗斯投资者正在落实一个汽车生产项目。已经制造了62辆汽车。考虑到市场需求较高，该公司开始将产能提高到每年1200辆。

北哈州自年初以来获得投资增长了20%，达到2020亿坚戈，已经启动了几个更有潜力的项目，这将有助于投资进一步增长。目前，已经落实粮食深加工项目，本地大型企业一直在积极进行现代化改造。现在公司生产淀粉，面筋和面筋，在不久的将来，工厂现代化的第三阶段正在完成，将开始生产生物乙醇。

农业方面，北哈州现有80余家加工企业，生产330种肉类产品、奶制品和面食制品。土豆产量超过本地需求11倍，鸡蛋是10倍，意大利面是9.3倍，马肉、牛肉、卷心菜和胡萝卜产量是本地需求的3倍，因此，北哈州能够为每三分之一的哈萨克斯坦民众提供农产品。

【编辑：木合塔尔·木拉提】