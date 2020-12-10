哈通社/努尔苏丹/12月10日 --欧洲新冠疫情形势仍然严峻，累计感染人数超过2000万。意大利政府当局已经宣布将取消平安夜的子夜弥撒；并继续关闭滑雪胜地。德国和法国则正在考虑收紧防疫措施，以防新一波疫情爆发。

德国再有两万多人确诊，590人去世，成为单日死亡人数最高纪录。政府警告称，部分地区的新冠专科医院已经满负荷运转。同时不排除持续落实更严厉的防疫措施。

总理默克尔在议会演讲中提到，单靠疫苗并不能改变疫情，不断攀升的数据令人感到担忧。联邦政府将同各州政府，商讨进一步的对策，包括收紧防疫令。另外，德国政府也将在圣诞节前，派发高质量的口罩给60岁以上的年长者和高危人群，多达2700万人将免费获得三个口罩。

自10月进入第二轮全国封锁的法国，原定在下个星期二进行解封。不过，法国政府透露，如果有必要可能将推迟这项决定，以避免国内出现第三波疫情。

英国开始大规模注射疫苗，为当地严峻的疫情带来曙光。不过，医疗顾问提醒，不能因为疫苗的问世，而放松防疫。

英格兰首席医疗官惠特说：«我想强调的是，在接下来的三个月里， 我们将没有足够的保护，我们正经历一年中呼吸道感染及国家医疗体系最困难的时期 ，因此有疫苗我们现在能立即停止防疫限制的想法，还为时过早。»

【编辑：木合塔尔·木拉提】