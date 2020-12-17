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    15:42, 17 12月 2020 | GMT +6

    硕罕•瓦里汗诺夫作品首次被翻译成英语出版

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    哈通社/努尔苏丹/12月17日--据外交部新闻消息，硕罕•瓦里汗诺夫作品首次被翻译成英语出版。

    剑桥大学出版社与哈萨克斯坦驻英国大使馆合作，初次出版发行哈萨克斯坦十九世纪杰出科学家之一硕罕•瓦里汗诺夫的英语版作品集。

    剑桥大学剑桥伙伴关系教育董事总经理简·曼和哈萨克斯坦驻英国大使馆叶尔兰•伊德里索夫、硕罕•瓦里汗诺夫历史和民族学研究所所长兹彦别克•卡布勒迪诺夫等出席线上线下结合形式举行的出版发布会。

    瓦里汗诺夫在他有限的生命中为东方研究做出了重大贡献。 作为一名科学家、民族学家、地理学家、制图师和艺术家，他在哈萨克斯坦的历史上留下了不可磨灭的烙印。

    哈萨克斯坦大使伊德里索夫指出，尽管具有很高的历史和科学价值，但瓦里汗诺夫的经典作品在英语为主的读者中仍未广为人知。

    «硕罕•瓦里汗诺夫不仅为哈萨克斯坦，更是为中亚的历史和文化做出了巨大贡献。 他的作品包含了这一重要地区人民生活的方方面面。 今天发行的作品是瓦里汗诺夫于1865年用英文出版的四部作品之后的首次翻译版作品集。»他说。

    英语版作品集包含瓦里汗诺夫关于中亚的地理、历史、民族学和经济学研究中最重要的科学著作。 对于说英语读者来说，这些作品无疑会成为历史研究中的宝贵财富。

    简·曼指出，剑桥大学出版社是最大的历史和人类学书籍出版社之一，将哈萨克斯坦作者列入有关该主题的书籍清单，将是出版社历史上的又一重要步骤。

    来自哈萨克斯坦、英国、加拿大、阿联酋、波兰、土耳其等各个国家的100多名嘉宾出席活动。

    【编译：阿依波塔】


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