阿尔-法拉比全球论坛在伊斯兰堡召开

哈通社/努尔苏丹/12月22日--伟大思想家阿尔-法拉比诞辰1150周年之际，在伊斯兰合作组织科学技术合作常设委员会和哈萨克斯坦政府的共同组织下，阿尔-法拉比全球论坛在伊斯兰堡正式召开。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维，伊斯兰合作组织科学技术合作常设委员会主任穆哈默德·伊克巴尔·乔达里，国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里，伊斯兰合作组织副秘书长阿斯哈尔·穆辛，哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯特命全权大使别热克•阿仁等出席论坛。

作为嘉宾出席论坛的国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里发表讲话，介绍了组织在阿尔-法拉比年进行的各项工作，并祝愿论坛顺利举行。

值得一提的是，1969年9月，24个伊斯兰国家首脑在摩洛哥拉巴特织举行首次会议，就成立伊斯兰会议组织达成初步协议。该组织由遍及中东、中亚、西非、北非和印度次大陆的57个国家组成。

会议框架下，达尔汗·克德尔艾里同巴基斯坦第一副外长举行会谈，就加强相互科学领域合作问题进行了讨论。

巴基斯坦第一副外长对今日正式召开的阿尔-法拉比全球论坛给予了高度评价。

【编译：阿依波塔】