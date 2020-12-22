南部农业区今年顺利完成农业生产

哈通社/努尔苏丹/12月22日 – 哈萨克斯坦生态地质和自然资源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫在22日召开的政府工作会议上，就今年哈国南部农业区在农业生产过程中的用水情况进行了介绍。

«今年的农业生产季相关工作均保持了平稳运作，但也确实面临了不少复杂的情况。»部长说。

据部长介绍，作为南部主要粮食产区之一的阿拉木图州耕地面积较2019年增长了11%，但今年的山区融雪水量较往年减少了35%，而伊犁河河水的流量也下降了近2~3倍。

米尔扎哈利耶夫指出，即便面临着这些不利因素，但该州粮食生产工作依然取得了不错的成绩。

根据他的说法，阿拉木图州水稻田面积约为1万公顷，占灌溉农田面积的2%，今年全州灌溉用水的10%，即3.5亿立方米灌溉水被用于这一农田的灌溉。

«因此我们认为有必要减少水稻田的数量，通过减少水稻增加用水量更少的谷物作物，可以实现同等水量下增加谷物面积4万公顷。»部长说。

此外，今年江布尔州降水量较往年平均水平下降了15~20%。在跨境河流水量减少的情况下，该州同样实现了农业生产的稳定开展。有鉴于可预期的水量下降情况，该州计划更广泛的引入节水技术。

突厥斯坦州主要的灌溉用水来源锡尔河2020年水量减少了15%，另一个重要水源吉尔吉斯托赫托古勒水库的水量也同比减少了20亿立方米。不过，今年该州灌溉农田用水量依然得到了足额保障。

部长称，若能够减少部分耗水量大的水稻田，则可以节约1.58亿立方灌溉用水，相应可增加耗水少的谷物面积1.3万多公顷。

据其介绍，克孜勒奥尔达州灌溉农田面积为25.1万公顷，占总灌溉农田面积的16%，消耗全国灌溉用水的43%。

【编译：木合塔尔·木拉提】