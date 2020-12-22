欧盟批准一款新冠疫苗有条件上市

哈通社/布鲁塞尔/12月22日 —— 据新华社报道，欧洲药品管理局21日就美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的一款新冠疫苗的安全性和有效性做出正面评估，欧盟委员会随后批准该疫苗在欧盟境内有条件上市。

欧盟委员会主席冯德莱恩当晚发表声明说，欧盟已决定授予该款疫苗有条件销售许可，授权其进入欧盟市场。她表示，该疫苗将在同一时间、同等条件下提供给欧盟所有国家。未来几天，首批疫苗将从辉瑞公司在比利时的生产基地发货，各国随后可以开始疫苗接种工作。预计2021年9月前可以交付2亿剂疫苗。

欧洲药品管理局负责人艾梅尔·库克当天在视频新闻发布会上表示，药管局是基于对约4.4万人的临床试验数据完成对疫苗的评估，并确保其安全性和有效性以及符合必要的质量标准，可供16岁以上人群接种。评估工作不会就此止步，接下来将继续收集和分析有关疫苗安全性和有效性的数据。

谈到疫苗对在英国新发现的变异新冠病毒的有效性，库克表示，尚无证据表明该疫苗对变异病毒无效。

据欧洲疾病预防控制中心发布的每周疫情报告，目前欧盟、欧洲经济区和英国累计新冠确诊病例超过1513万例，其中死亡病例约37.6万例。