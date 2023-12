塞梅市两位老师成为联合国教科文组织国际比赛的获胜者

哈通社/塞梅/12月24日--来自塞梅市老师阿拉伊·阿加拉罗娃和纳兹姆·阿达斯帕耶娃成为联合国教科文组织国际竞赛的获胜者。

来自纳扎尔巴耶夫物理与数学学校的教师参加了由联合国教科文组织教育信息技术研究所和«HEDU»公司组织的主题为«Connecting schools online for inter-cultural teaching and learning: IITE-UNESCO Associated Schools Network pilot project for Shanghai Cooperation Organization countries»的国际在线论坛,并取得了胜利。

纳兹姆·阿达斯帕耶娃说:“参加比赛的主要目的是分享有关在COVID-19大流行期间如何利用信息技术进行教学的经验。这并不是说这场比赛很容易。首先,我们参加了在‘HEDU’平台上组织的网络研讨会,并讨论了各种在线资源,这些资源可帮助在线学习和讨论全球性问题。比赛以英语举行。我和我的同事阿拉伊·阿加拉罗娃制作了一个主题为‘应对气候变化’的视频。该视频介绍了支持在线学习并帮助学生发展研究技能的教育资源。”

除哈萨克斯坦外,来自中国、印度、巴基斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦的老师也参加了在线论坛。

来自塞梅市的老师的视频被认为是最好的,并将在联合国教科文组织网站上发布。组织者还向获胜的两位老师颁发了特别证书和平板电脑。

【编译:阿拉依】