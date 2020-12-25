联合国教科文组织推出免费青年教育平台

哈通社/努尔苏丹/12月25日--联合国教科文组织为青年推出了一个免费在线教育平台CAYSPACE。

CAYSPACE提供10个专业领域的培训，例如金融知识、时间管理基础、营销和公关基础、沟通和公共演讲技能基础、女性领导能力、批判性和创造性思维的发展等。培训是免费的，并以在线模式进行。在通过测试后，学生将获得证书。

联合国教科文组织阿拉木图分部办事处社会与人文科学部门负责人阿丽娜·米娅萨耶特介绍说：“我们的平台具有独特的包容性。它允许所有感兴趣的年轻人，包括有特殊需要的年轻人可以获得额外的教育，无论其社会和经济地位如何。我们还相信，这个项目将为那些因COVID-19大流行而失去为子女提供额外教育机会的父母提供支持。”

CAYSPACE的另一个领域是培训年轻的培训师。联合国教科文组织阿拉木图分部在哈萨克斯坦外交部的财政支持下，在五个领域开设了专门课程：«人与生物圈»-生态和生物多样性教育；全球公民教育；保护文化遗产的青年；媒体和信息素养；以及青年创业和项目规划的基础知识。

CAYSPACE的学生还可以使用思想实验室（idea lab）来制定青年计划和项目，并了解联合国机构在该地区的活动信息（青年计划、志愿者机会和实习）。

“到目前为止，甚至在正式推出之前，已有200多人在CAYSPACE上进行了注册。在这一年中，我们计划覆盖3000多名年轻人。”负责人总结道。

【编译：阿拉依】



