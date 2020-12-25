卡拉干达市一所学校收到来自总统的新年礼物

哈通社/卡拉干达/12月25日--新年前夕，卡拉干达市104中学收到了来自哈萨克斯坦总统的新年礼物。

今年11月，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对卡拉干达州进行工作访问期间参访了一所新开设的教育机构。在与学生交谈时，学生们提到了他们想要一辆校车的愿望。如今，他们的愿望实现了。

今年12月，在卡拉干达州萨兰是举行了«QazTehna»新工厂的开幕仪式，该工厂主要生产公共汽车、电动公共汽车和专用设备。该厂为学童提供了舒适、明亮的校车。青年员工受托代表国家元首移交了礼物。

装配工扎拉斯·伊萨别科夫说：“我们的团队组装了这辆校车。我认为这是给孩子们最好的新年礼物。我们的工厂开始生产宇通品牌的现代客车，宇通是世界汽车行业的领导者。我很高兴这样的企业在我们地区开业。它为萨兰市和附近城镇的居民提供了很多就业机会，为国内工程的发展做出了贡献。许多年轻的专家已经在这里定居。我毕业于卡拉甘达技术大学的运输和道路学院，现在我能够找到符合我自己专业的工作。”

11年级的学生英卡尔·库勒玛甘别托娃代表所有学生向总统表示了感谢，她说：“托卡耶夫总统于11月来到我们学校，我有机会亲自与他交谈。总统非常喜欢我们的学校，问我们还需要什么，说实话我们无法立即做出回答。最后，我们说出想要一辆校车的愿望，因为不是每名学生都方便乘坐公共交通工具上学。”

目前，有900名学生在这所学校上学。学校配备了有现代化设备的教室，STEM实验室，机器人技术教室，学校电视演播室和媒体演播室。为了组织课外活动和小组活动，还开设了一个艺术工作室和一个排舞厅。

卡拉干达州政府计划为所有学校提供这类校车。从明年开始，将使用预算资金为学校购买校车。

根据早前报道，今年12月，政府总理阿斯哈尔·马明出席了«QazTehna»工厂开幕仪式，该工厂位于卡拉干达州萨兰市，主要生产公共汽车、电动公共汽车和专用设备。 该工厂与世界上最大的公交车制造商宇通公司合作成立。该项目的成本约为230亿坚戈，将创造1000多个新工作岗位。年设计能力为1200辆公交车和电动公交车，以及500台专用设备。

【编译：阿拉依】



